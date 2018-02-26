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26 февраля 2018
07:51:37

В Тольятти пройдет городской Фестиваль Счастья

 Он состоится 1 марта в УСК «Олимп» по инициативе городской администрации.  Организаторы мероприятия приглашают всех тольяттинцев стать участниками насыщенной программы и провести первый день весны ярко и незабываемо. Горожан ждут выступления и мастер-классы от ведущих учреждений культуры, образования, спорта и национальных центров.

С 14.00 создавать атмосферу праздника будут музыканты оркестра Party-fon» с весенней ретро-программой «Весна идет!» При входе в УСК «Олимп» гостей встретят четвероногие друзья «Бренд -Хаски», с которыми можно бесплатно провести фото-сессию. На 15.00 запланировано официальное открытие фестиваля.

После небольшой концертной программы участникам мероприятия будут представлены различные интерактивные площадки, где каждый гость праздника сможет найти занятие по интересам.

«Культурное Счастье»

«Тольяттинский Арбат - место встречи со Счастьем»: выставка художников, музеев, мастер классы и выставка мастеров народного творчества;

«Счастье в каждой книге»: презентации новинок книжных изданий, поэтические встречи;

«Маски Счастья»: театры города с увлекательной игрой профессиональных актеров;

«Эстрада»:  выступление музыкальных школ и вокальных коллективов;

«Детская площадка»: игры с веселыми аниматорами.

«Образованное Счастье»

Выставка робототехники;

мастер-классы по декупажу, глине, оригами;

демонстрация учебного оружия и парашютов;

изготовление кукол, галстуков;

подвижные игры;

настольные игры;

мини-гольф;

ходулисты, мимы;

танцевальное караоке.

«Спортивное Счастье»

Показательные выступления: капоэйра, чир-денс, спортивная аэробика, каратэ, армейский рукопашный бой, хип-хоп.

Открытые презентационные тренировки по футболу, гандболу, художественной гимнастике, баскетболу, велоспорту, фехтованию.

На протяжении всего мероприятии в фойе спорткомплекса гостей будет развлекать площадка «С частью от Счастья», где выступят национальные коллективы города и развернется выставка-презентация народного национального творчества. На каждой площадке  будет организована фото-зона «Селфи со звездой», где любой желающий сможет сделать снимок на память со знаменитыми людьми из мира спорта, культуры и образования. Фестиваль завершится в 18.00 концертной программой и вручением Медалей Счастья.

Вход на фестиваль свободный.




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