Он состоится 1 марта в УСК «Олимп» по инициативе городской администрации. Организаторы мероприятия приглашают всех тольяттинцев стать участниками насыщенной программы и провести первый день весны ярко и незабываемо. Горожан ждут выступления и мастер-классы от ведущих учреждений культуры, образования, спорта и национальных центров.
С 14.00 создавать атмосферу праздника будут музыканты оркестра Party-fon» с весенней ретро-программой «Весна идет!» При входе в УСК «Олимп» гостей встретят четвероногие друзья «Бренд -Хаски», с которыми можно бесплатно провести фото-сессию. На 15.00 запланировано официальное открытие фестиваля.
После небольшой концертной программы участникам мероприятия будут представлены различные интерактивные площадки, где каждый гость праздника сможет найти занятие по интересам.
«Культурное Счастье»
«Тольяттинский Арбат - место встречи со Счастьем»: выставка художников, музеев, мастер классы и выставка мастеров народного творчества;
«Счастье в каждой книге»: презентации новинок книжных изданий, поэтические встречи;
«Маски Счастья»: театры города с увлекательной игрой профессиональных актеров;
«Эстрада»: выступление музыкальных школ и вокальных коллективов;
«Детская площадка»: игры с веселыми аниматорами.
«Образованное Счастье»
Выставка робототехники;
мастер-классы по декупажу, глине, оригами;
демонстрация учебного оружия и парашютов;
изготовление кукол, галстуков;
подвижные игры;
настольные игры;
мини-гольф;
ходулисты, мимы;
танцевальное караоке.
«Спортивное Счастье»
Показательные выступления: капоэйра, чир-денс, спортивная аэробика, каратэ, армейский рукопашный бой, хип-хоп.
Открытые презентационные тренировки по футболу, гандболу, художественной гимнастике, баскетболу, велоспорту, фехтованию.
На протяжении всего мероприятии в фойе спорткомплекса гостей будет развлекать площадка «С частью от Счастья», где выступят национальные коллективы города и развернется выставка-презентация народного национального творчества. На каждой площадке будет организована фото-зона «Селфи со звездой», где любой желающий сможет сделать снимок на память со знаменитыми людьми из мира спорта, культуры и образования. Фестиваль завершится в 18.00 концертной программой и вручением Медалей Счастья.
Вход на фестиваль свободный.
Они будут проходить с 27 февраля по 4 марта в УСК «Олимп»
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