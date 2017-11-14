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14 ноября 2017
10:35:01

В Тольятти пройдет флеш-моб против «возрастного ценза» туристических автобусов

С 1 января будущего года в России хотят запретить перевозить детей на транспорте, которому уже исполнилось 10 лет. Участниками акции под эгидой российского союза туриндустрии станут 8 российских городов.

Местные туроператоры выбрали разный формат участия. В Тольятти детей ждут экскурсии, а затем праздник, организованный торговым центром «Акварель». В каждом городе журналистам покажут автобусы для детской перевозки, чтобы они на деле могли оценить высокий уровень комфорта, безопасности и технического состояния транспорта.

Представителям СМИ расскажут, что контролировать надо не возраст, а техническое состояние автобусов. Даже сейчас в регионах ощущается острая нехватка не только новых, но и старых автобусов. «Возрастной ценз» приведет к остановке детских поездок, считают организаторы акции.

Они заявляют, что это не политическая  акция, а общее желание не погубить детский туризм и обеспечить его безопасность. Флеш-моб пройдет завтра в 3 часа дня.




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