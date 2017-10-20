Это уже второй фестиваль, который проходит среди учреждений Самарской области, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. Как сообщили в администрации города, руководит мероприятием детский дом «Единство», так что фестиваль проходит на его площадях.

В понедельник, 23 октября, здесь соберутся гости из Тольятти, Самары, Сызрани, Чапаевска. Программа фестиваля состоит из нескольких номинаций – «Художественное слово», «Вокал», «Вокальный ансамбль». Выступающие, ребята в возрасте от 7 до 18 лет, исполнят песни и стихи о войне, солдатах, их матерях, женах и детях, сражениях и победах.

По традиции после выступлений в вечернее небо выпустят шары с белыми журавликами.