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20 октября 2017
10:49:42

В Тольятти пройдет фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Белый журавлик»

Это уже второй фестиваль, который проходит среди учреждений Самарской области, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. Как сообщили в администрации города, руководит мероприятием детский дом «Единство», так что фестиваль проходит на его площадях.

В понедельник, 23 октября, здесь соберутся гости из Тольятти, Самары, Сызрани, Чапаевска. Программа фестиваля состоит из нескольких номинаций – «Художественное слово», «Вокал», «Вокальный ансамбль». Выступающие, ребята в возрасте от 7 до 18 лет, исполнят песни и стихи о войне, солдатах, их матерях, женах и детях, сражениях и победах.

По традиции после выступлений в вечернее небо выпустят шары с белыми журавликами.




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