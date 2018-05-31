Об этом сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова. Музыкальное событие состоится в рамках празднования Дня города, 3 июня, на площадке у дворца спорта «Волгарь».

Тольяттинцы и жители города смогут услышать выступления двенадцати хоров, а это ни много ни мало 500 участников. Среди них лауреаты многих известных конкурсов хор православной классической гимназии и образцовый художественный коллектив, хор мальчиков «Ладья».

Фото: администрация