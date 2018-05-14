Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ». Проект проходит в рамках комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2016 года реализуется Фондом поддержки спорта под эгидой благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».

«В «Стальном характере» команды не соревнуются между собой. Каждая из них ставит цель дойти до финиша, победив самого себя, - поясняет куратор проекта Андрей Потапов. – В этом году жителей Тольятти ждет очень интересная трасса и настоящее приключение».

Участникам предстоит преодолеть 20 препятствий на протяжении 8 км: искупаться в грязевой ванне, перелезть через пятиметровую стену, забраться на двухметровую подушку и многое другое. Трассу можно проходить как одному в личном зачете, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги или случайные люди, объединенные общей идеей – закалить характер.

«Поддержка и продвижение массового спорта является важным направлением социальных инвестиций СИБУРа, - отмечает директор по производству «СИБУР Тольятти» Павел Кубряков. – В рамках проекта «Здравый смысл», который реализуется в Тольятти третий год, возле дворца спорта «Волгарь» была установлена турниковая площадка для воркаута, проводится серия бесплатных тренировок по различным направлениям. Надеемся, что в этом году нам удастся вовлечь еще большее количество тольяттинцев в занятия спортом».

В 2017 году в экстремальных забегах «Стальной характер» по всей России приняли участие более 10 000 человек из Тольятти, Тюмени, Краснодара, Чебоксар, Екатеринбурга, Перми.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

Фото: СИБУР