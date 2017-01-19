В субботу, 21 января, в парке Центрального района все желающие смогут наполнить и развесить кормушки для птиц. Участников ждут к полудню. Также в программе мероприятия игры для детей и чаепитие на свежем воздухе.
С собой можно принести корм для птиц: нежареные и несоленые орехи, семена подсолнечника, тыквы, льна, трав; просо, овес, шишки хвойных деревьев; кусочки фруктов и ягод. Для себя можно захватить бутерброды, печенье, горячий чай. Сбор у главного входа в парк (пересечение ул. Гагарина и ул. Ленина.
Но, увы, не в Тольятти, а в Самаре
Об этом сообщают спасатели
Самарская область на третьем месте
На концерте, который состоялся в Санкт-Петербурге? певец провел викторину о себе и своей личной жизни
Это случилось в среду, 18 января, в десятом часу утра
ЧП произошло сегодня около часа дня на 885 километре федеральной дороги (фото)
Для адаптации футбольного стадиона к требованиям ФИФА требуется полтора-два миллиарда рублей