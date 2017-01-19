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19 января 2017
15:18:07

В Тольятти пройдет экологическая акция «Hungry birds»

В субботу, 21 января, в парке Центрального района все желающие смогут наполнить и развесить кормушки для птиц. Участников ждут к полудню.  Также в программе мероприятия игры для детей и чаепитие на свежем воздухе.

С собой можно принести корм для птиц: нежареные и несоленые орехи, семена подсолнечника, тыквы, льна, трав; просо, овес, шишки хвойных деревьев; кусочки фруктов и ягод. Для себя можно захватить бутерброды, печенье, горячий чай. Сбор у главного входа в парк (пересечение ул. Гагарина и ул. Ленина.




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