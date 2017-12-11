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11 декабря 2017
09:14:37

В Тольятти пройдет чемпионат и первенство города по стилевому каратэ

Это спортивное мероприятие традиционно соберет около трех сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов, а также бойцов из Жигулевска, Самары, Ставропольского района. Все они встретятся в ближайшую субботу, 16 декабря, в спортивном комплексе «Акробат» на ул. Баныкина 22а.

Как и в предыдущие годы, соревнования будут проходить в двух спортивных дисциплинах - полноконтактном косики каратэ и традиционном фудокан каратэ-до. Первое относится к спортивному направлению – бойцы сражаются в специальной защитной экипировке, второе – традиционное, строгое направление с акцентом на технику исполнения любого действия.

Начало соревнований с 10.00, торжественное открытие в 13.00.

АСМ СПОРТИКО




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