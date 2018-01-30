17-летний Илья Рудольф отстаивал честь Самарской области на соревнованиях по самбо в городе Кстово Нижегородской области, претендовал на первое место, но получил перелом шеи, и теперь ему нужна поддержка.
Помочь тольяттинцу вновь встать на ноги решили городские музыканты и артисты. Они готовят красочный вечер в клубе MAISON. Концерт пройдет 6 февраля, а все собранные средства пойдут на восстановление Ильи. У мероприятия есть группа Вконтакте, где есть все подробности.
Фото: Вконтакте
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