Спортивное мероприятие в состоится на легендарном автодроме КВЦ. Как рассказали в администрации, это традиционный автокросс, который так и называется "День города".
На него соберутся сильнейшие гонщики со всей страны, так как гонка является еще и вторым этапом Кубка OPEN CROSS. Организаторы ждут и взрослых, и детей. Торжественное открытие 3 июня в 12.00.
Повышение на 8-10% ожидается уже нынешним летом из-за вступления в силу «закона Яровой»
Специально для этого депутаты областного парламента соберутся на внеочередное заседание
Обвиняемый – анестезиолог-реаниматолог частной стоматологической клиники ООО «Практик-Самара»
Его объявили в МЧС губернии
Полное затмение Луны произойдёт в ночь на 28 июля
Это случилось накануне на трассе М-5 недалеко от села Переволоки. (ФОТО)
Церемония состоится 3 июня в 13.00 во Дворце спорта «Волгарь»