Спортивное мероприятие в состоится на легендарном автодроме КВЦ. Как рассказали в администрации, это традиционный автокросс, который так и называется "День города".

На него соберутся сильнейшие гонщики со всей страны, так как гонка является еще и вторым этапом Кубка OPEN CROSS. Организаторы ждут и взрослых, и детей. Торжественное открытие 3 июня в 12.00.