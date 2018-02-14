Она состоится 20 февраля в лицее №57 на бульваре Луначарского, 19. Департамент образования проведет ее с целью повышения информированности родителей выпускников об особенностях процедуры государственной итоговой аттестации.

Участникам предоставят возможность познакомиться с контрольно-измерительными материалами, заполнить бланки регистрации и бланки ответов, то есть, по сути, самим сдать ЕГЭ. После этого будет организован круглый стол.