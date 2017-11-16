Об этом сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти». ДТП случилось на Автозаводском шоссе у детской многопрофильной больницы. Помимо кареты «03», ее участниками стали две легковушки. По предварительным данным, есть пострадавшие. Но пока без подробностей. На месте ждут инспекторов ГИБДД.