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16 ноября 2017
10:52:18

В Тольятти произошла авария с участием машины скорой помощи

Об этом сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти». ДТП случилось на Автозаводском шоссе у детской многопрофильной больницы. Помимо кареты «03», ее участниками стали две легковушки. По предварительным данным, есть пострадавшие. Но пока без подробностей. На месте ждут инспекторов ГИБДД.




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