слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 октября 2017
09:54:34

В Тольятти продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий

В 2017 году на это выделили более 216 млн рублей, в программу включили 225 городских объектов. На днях главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан совершил рабочий объезд отремонтированных в Тольятти дворов, посетив три из них. Также в работе комиссии приняли участие глава города Сергей Анташев, зампредседателя Самарской губернской думы Екатерина Кузмичева, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин и главы районных администраций.

В ходе рабочей поездки Сергей Чабан посетил три объекта в Центральном и Автозаводском районе, работы на которых находятся в стадии завершения. Также в работе комиссии приняли участие глава Тольятти Сергей Анташев, заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузмичева, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин и главы районных администраций.

На всех объектах Сергей Чабан общался с активом собственников жилых домов, подавших заявку на участие в программе в 2017 году. Жители пятиэтажного дома на ул. Лесная, 64 показали членам комиссии благоустроенную детскую площадку с резиновым покрытием и ограждением, на которой установлены горки, качели и организована зона для детей младшего возраста. На ней по желанию большинства жильцов посадили газонную траву. Заботливые родители даже предусмотрели на площадке так называемую "ползунковую" зону, где мамы с малышами могут постелить плед и отдохнуть на свежем воздухе в теплое время года.

Рядом с детской площадкой - территория для воркаута и тренажеры. Благоустройство двора было комплексным: на тротуарах уложили новый асфальт и заменили бордюрные камни, на фасаде дома отремонтировали швы, в подъездах заменили двери, ведутся мероприятия по ремонту цоколя, отмостки и установке пластиковых окон в подъездах. Сегодня работы завершены на 95%. Размер субсидий составляет более 6 млн руб. Жители дома отметили, что все проводимые мероприятия подробно с ними обсуждались, специалисты администрации и руководители подрядных организаций всегда находились на связи и оказывали необходимое содействие на всех этапах проводимых работ.

В доме на ул. Степана Разина, 74 проводятся работы по установке оборудованной детской площадки, наружного освещения над подъездами, скамеек, урн для мусора, а также ремонту фасада. У входов в подъезды предусмотрена обшивка козырьков профлистами и укладка мозаичной плитки. Заканчиваются мероприятия по утеплению торцов дома, что поможет решить проблему с обогревом угловых квартир. Работы по благоустройству здесь планируется завершить до 1 ноября.


Также во время объезда комиссия посетила территорию по бульвару Гая, 1, где в рамках программы "5 шагов благоустройства" установлена одна из 17-ти универсальных спортивных площадок. Спортплощадка организована на месте общего пользования и востребована как жителями близлежащих домов, так и учащимися соседних школ. До конца месяца здесь планируется выполнить работы по организации подходов к площадке. Члены комиссии положительно оценили деятельность общественности микрорайона, которая глубоко погружена во все проблемы квартала и активно участвует в программах, направленных на его благоустройство.

Члены комиссии положительно оценили деятельность общественности микрорайона, которая глубоко погружена во ход выполняемых работ и отметили большую заинтересованность жителей в процессах, направленных на формирование комфортной городской среды.




Последние новости Тольятти

20 октября
13:55
В Подстепках автоледи не заметила маршрутку с людьми

Авария произошла сегодня днем

20 октября
13:36
Торговые сети могут начать штрафовать за нарушение условий хранения продуктов

Так же, как и их производителей

20 октября
12:55
Геологи Самарского политеха нашли уникальные фрагменты древних животных

Они обнаружились на пермских отложениях в Шенталинском районе

20 октября
12:45
На Хрящевском шоссе в Тольятти временно закроют проезд

Завтра в полдень здесь начнут проводить строительные работы

20 октября
12:09
Тольяттинцам, которые хотят принять участие в посадке леса, завтра нужно в Автозаводский район

Как сообщили в администрации, мероприятие будет проходить в 13 лесном квартале

20 октября
11:50
Для тольяттинцев, которые не хотят платить алименты, наступают сложные времена

Госдума разрешила судебным приставам задерживать таких граждан

20 октября
11:35
Более половины граждан России по-прежнему не верят рекламе

Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+