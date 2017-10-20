В 2017 году на это выделили более 216 млн рублей, в программу включили 225 городских объектов. На днях главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан совершил рабочий объезд отремонтированных в Тольятти дворов, посетив три из них. Также в работе комиссии приняли участие глава города Сергей Анташев, зампредседателя Самарской губернской думы Екатерина Кузмичева, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин и главы районных администраций.

В ходе рабочей поездки Сергей Чабан посетил три объекта в Центральном и Автозаводском районе, работы на которых находятся в стадии завершения. Также в работе комиссии приняли участие глава Тольятти Сергей Анташев, заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузмичева, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин и главы районных администраций.

На всех объектах Сергей Чабан общался с активом собственников жилых домов, подавших заявку на участие в программе в 2017 году. Жители пятиэтажного дома на ул. Лесная, 64 показали членам комиссии благоустроенную детскую площадку с резиновым покрытием и ограждением, на которой установлены горки, качели и организована зона для детей младшего возраста. На ней по желанию большинства жильцов посадили газонную траву. Заботливые родители даже предусмотрели на площадке так называемую "ползунковую" зону, где мамы с малышами могут постелить плед и отдохнуть на свежем воздухе в теплое время года.

Рядом с детской площадкой - территория для воркаута и тренажеры. Благоустройство двора было комплексным: на тротуарах уложили новый асфальт и заменили бордюрные камни, на фасаде дома отремонтировали швы, в подъездах заменили двери, ведутся мероприятия по ремонту цоколя, отмостки и установке пластиковых окон в подъездах. Сегодня работы завершены на 95%. Размер субсидий составляет более 6 млн руб. Жители дома отметили, что все проводимые мероприятия подробно с ними обсуждались, специалисты администрации и руководители подрядных организаций всегда находились на связи и оказывали необходимое содействие на всех этапах проводимых работ.

В доме на ул. Степана Разина, 74 проводятся работы по установке оборудованной детской площадки, наружного освещения над подъездами, скамеек, урн для мусора, а также ремонту фасада. У входов в подъезды предусмотрена обшивка козырьков профлистами и укладка мозаичной плитки. Заканчиваются мероприятия по утеплению торцов дома, что поможет решить проблему с обогревом угловых квартир. Работы по благоустройству здесь планируется завершить до 1 ноября.



Также во время объезда комиссия посетила территорию по бульвару Гая, 1, где в рамках программы "5 шагов благоустройства" установлена одна из 17-ти универсальных спортивных площадок. Спортплощадка организована на месте общего пользования и востребована как жителями близлежащих домов, так и учащимися соседних школ. До конца месяца здесь планируется выполнить работы по организации подходов к площадке. Члены комиссии положительно оценили деятельность общественности микрорайона, которая глубоко погружена во все проблемы квартала и активно участвует в программах, направленных на его благоустройство.

Члены комиссии положительно оценили деятельность общественности микрорайона, которая глубоко погружена во ход выполняемых работ и отметили большую заинтересованность жителей в процессах, направленных на формирование комфортной городской среды.