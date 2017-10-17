Все дело в протоколе WPA2, который используется для защиты сетей Wi-Fi и позволяет отслеживать трафик между пользователем и беспроводной точкой доступа. Под угрозой оказались пользователи по всему миру, и во избежание атак следует обновить программное обеспечение роутера, как только производители его выпустят.
Только после этого в качестве дополнительной меры можно будет сменить пароль Wi-Fi. Специалисты отмечают, что только смена пароля не поможет избежать атаки. В опасности находятся компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, использующие операционные системы Linux, Android, Mac.
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