Все дело в протоколе WPA2, который используется для защиты сетей Wi-Fi и позволяет отслеживать трафик между пользователем и беспроводной точкой доступа. Под угрозой оказались пользователи по всему миру, и во избежание атак следует обновить программное обеспечение роутера, как только производители его выпустят.

Только после этого в качестве дополнительной меры можно будет сменить пароль Wi-Fi. Специалисты отмечают, что только смена пароля не поможет избежать атаки. В опасности находятся компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, использующие операционные системы Linux, Android, Mac.