В транспортной полиции возбудило уголовное дело по факту загрязнения акватории Волги в Комсомольском районе. В августе прошлого года неизвестные лица, строящие насыпную дамбу, засыпали акваторию Куйбышевского водохранилища строительным мусором.
Отходами оказался завален водный участок площадью почти 2 тысячи кв.м — как раз в тех местах, где нерестится рыба и находится ее кормовая база. По подсчетам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, ущерб водному объекту составил 22 млн рублей, а урон от нарушения среды обитания водных биоресурсов — еще 66 тысяч рублей.
В марте природоохранная прокуратура по итогам проверки направила материалы исследования в тольяттинский линейный отдел полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. На днях подразделение сообщило о возбуждении уголовного дела, сообщает "Самарское обозрение".
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