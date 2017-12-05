Об этом сообщили в городской администрации. В настоящее время вокруг города расчищают неликвидные лесные участки, пострадавшие от засухи и последствий пожаров.
Древесную массу утилизируют путем сжигания, мульчирования и вывоза. Общая площадь земель, предназначенных под расчистку, составляет 236 га, в 2018 году здесь будут высаживать новые деревья.
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора
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