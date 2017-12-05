Об этом сообщили в городской администрации. В настоящее время вокруг города расчищают неликвидные лесные участки, пострадавшие от засухи и последствий пожаров.

Древесную массу утилизируют путем сжигания, мульчирования и вывоза. Общая площадь земель, предназначенных под расчистку, составляет 236 га, в 2018 году здесь будут высаживать новые деревья.