Об этом напомнили в администрации. Контейнеры ГК "ЭкоВоз" установлены во всех районах города. В Автозаводском их три, в центральном – 5, в Комсомольском такой контейнер один – в здании администрации на Шевцовой,6.

Автозаводский район:

- в здании МБУ "Школа № 93" - ул. 40 лет Победы, 10;

- ул. Фрунзе, 43а;

- библиотека Автограда - ул. Свердлова, 10.

Центральный район:

- в здании администрации г.о. Тольятти - Белорусская, 33;

-в здании Краеведческого музея;

- в здании Тольяттинской филармонии;

- ул. Индустриальная, 2, каб. 106;

- ул. Новозаводская, 2А.

Комсомольский район:

- администрация Комсомольского района -

Кроме того, в Тольятти курсирует мобильный пункт приема вторсырья и опасных отходов Экомобиль. Вот его график:

ПОНЕДЕЛЬНИК

12/14 кварталы

15.30 - 16.00: 14 кв, ул. 40 лет Победы, 82 (Между школами, рядом с памятником)

16.15 - 17.00: 14 кв, ул. Дзержинского, 3 «Б» (Недалеко от остановки, у магазина)

17.15 - 18.00: 12 кв, Гая б-р, 19 (ТЦ «Метелица»)

ВТОРНИК

15.30 - 16.00 Село Русская Борковка, ул. Советская, (у магазина)

16.15 - 16.45 Село Тимофеевка, Дом культуры

17.00 - 17.40 Центральный р-н, ул. Л. Толстого, 11 (Магазин «Магнит»)

СРЕДА

5/9/13 кварталы,

15.00 - 15.40: 5 кв, ул. Юбилейная, 25 («Рыбий глаз»)

16.00 - 16.40: 9 кв, ул. Степана Разина, 25 (Продовольственный магазин, рядом с остановкой и «Пирамидой»)

17.00 - 17.30: 13 кв, ул. Ворошилова, 57 (У магазина, рядом остановка)

17.40 - 18.10: 13 кв, ул. 40 лет Победы, 94 «Б» (Маг. «Елисейский», рядом с ТЦ «Фрегат»)

ЧЕТВЕРГ

15.30 – 16.00: Центральный р-н, ул. Победы, 40 (Слева от Филармонии, маг. «Изумруд»)

16.15 – 16.45: Центральный р-н, б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ «Фаворит»)

17.15 - 18.00: Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 83 (Напротив Речпорта, на остановке, у «Роспечати»)

ПЯТНИЦА

17 квартал

16.00 - 16.40: 17 кв, ул. Тополиная, 35 (ТД «София»)

17.00 - 18.00: 17 кв, ул. 40 лет Победы, 28 (Гипермаркет «Магнит»)



В Экомобиль Вы можете сдать:

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

- Лампы люминисцентные и энергосберегающие (содержат в своём составе в небольшом количестве пары ртути, поэтому их нельзя выбрасывать как обычный мусор, а требуется сдавать на утилизацию)

- Градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой)

- Батарейки (любые виды)

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

ПЛАСТИК - ПЭТ бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1) . ПНД и ПВД ( это пакеты), стрейч - пленку. пластиковую негабаритную бытовую технику ( например чайники)

АЛЮМИНИЙ ( в любом виде). Жестяные банки не из алюминия.

СТЕКЛО ( бутылки, банки)

МАКУЛАТУРУ (газеты, бумагу, книги - все это должо быть тюкованным, а не россыпью!)

НЕГАБАРИТНЫЙ МЕТАЛЛ - сковородки, кастрюли.



МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ пластик от окон, машин, тетрапаки ( они состоят из бумаги и фольгированного слоя и у нас нет линии их переработки). Белые бутылки из под кефира и молока.

НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ЭКОМОБИЛЬ? ПОЗВОНИТЕ ВОДИТЕЛЮ, он уточнит место своей стоянки

(звонить только в график работы ЭКОМОБИЛЯ) +7 9047 41-03-49