На сегодняшний день в город прибыло 17 машин. И со дня на день они должны появиться на дорогах, сообщила радио «Август» специалист по связям с общественностью пресс-службы администрации Анжела Манылова. Она напомнила, что до конца года в Тольятти должно стать на 40 троллейбусов больше, благодаря чему поездка на общественном транспорте станет более комфортной, а интервал движения маршрутов сократится.