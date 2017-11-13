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13 ноября 2017
13:52:36

В Тольятти продолжают поступать новые троллейбусы

На сегодняшний день в город прибыло 17 машин. И со дня на день они должны появиться на дорогах, сообщила радио «Август» специалист по связям с общественностью пресс-службы администрации Анжела Манылова. Она напомнила, что до конца года в Тольятти должно стать на 40 троллейбусов больше, благодаря чему поездка на общественном транспорте станет более комфортной, а интервал движения маршрутов сократится.

 

 




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