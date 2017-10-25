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25 октября 2017
10:49:47

В Тольятти продолжается восстановление «Леса памяти»

Он назван так по имени мемориального комплекса, размещённого рядом с санаторием «Лесное». На днях там снова сажали деревья более 100 человек со всех районов города. В их числе и городскеи и региональные депутаты.

 За полтора часа на участке в 2 га появились порядка 7 тысяч саженцев сосны. Обустраивать мемориальный комплекс «Лес Памяти» начали в 2014 году. За эти годы здесь были установлены мемориальная экспозиция, посвященная героям-уроженцам бывшего Ставрополя-на-Волге и Ставропольского уезда Самарской губернии, солдатская часовня.

В последние два года здесь продолжаются активные посадки новых деревьев. Но, увы, приживаются они не так активно. Чтобы акции давали максимальный результат, нужно ухаживать за саженцами, пропалывать их и поливать, уверен председатель городской Думы Дмитрий Микель.




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