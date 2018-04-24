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24 апреля 2018
11:22:19

В Тольятти продолжается усиленный мониторинг паводковой ситуации

Жигулевская ГЭС вот уже четвертый день работает на максимальных сбросах – 27 тысяч кубометров в секунду. Этот показатель установлен Росводресурсами. С такими расходами ГЭС проработает до 30 апреля, затем сбросы начнут снижать.

На данный момент отметки верхнего и нижнего бьефа на плотине соответствуют среднеежегодным величинам. При этом наблюдалось незначительное подтопление дорог, ведущих на рыбозавод и в СНТ «Вишенка». Для предотвращения проезда в зону подтопления были выставлены упреждающие знаки. С 8 утра до 8 вечера дежурят посты с экипажами полиции и спасателей.

Информацию о ситуации донесли до руководителей турбаз и председателей дачных товариществ, расположенных на Копылово. Сейчас на полуострове частично подтоплено 94 дачных участка. В микрорайоне возможно подтопление на территории 19 СНТ.

Жителям города рекомендуется отложить выезд в дачные массивы, попадающие в зону сезонного подтопления.




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