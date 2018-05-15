О том, что уже успели сделать к сегодняшнему дню, рассказал заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Владимир Мамедов. Из семи дорог, которые сейчас находятся в ремонте, работы ведутся на пяти. Вчера дорожники зашли на ул.Свердлова и приступили к фрезерованию.
На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой. На дворовых территориях также ведется ремонт. Из 49 запланированных участков сейчас делают десять. Законченных объектов пока нет.
Из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку
Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе
Это Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова
Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.
Всего 30 дней остается до старта мундиаля
В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект.
Сегодня в 17-00 там начнутся работы по ремонту дорожного покрытия