О том, что уже успели сделать к сегодняшнему дню, рассказал заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Владимир Мамедов. Из семи дорог, которые сейчас находятся в ремонте, работы ведутся на пяти. Вчера дорожники зашли на ул.Свердлова и приступили к фрезерованию.

На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой. На дворовых территориях также ведется ремонт. Из 49 запланированных участков сейчас делают десять. Законченных объектов пока нет.