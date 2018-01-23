Город на днях посетил вице-губернатор Александр Фетисов, чтобы проинспектировать стадион Торпедо, который станет тренировочной базой для одной из команд-участниц мундиаля. Как рассказали в администрации, на ремонт объекта выделили деньги. Работы идут, и Фетисов хотел посмотреть, в каком состоянии сейчас находится стадион.

Также вице-губернатор посетил отель Лада Резорт (напомним, здесь собираются поселить футболистов сборной Швейцарии) и проехал по маршруту, по которому футболисты будут ездить на тренировку. После этого города Сергей Анташев поставил задачу привести в надлежащий вид объекты, которые находятся на этом маршруте.