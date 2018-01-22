На этой неделе, как рассказали в администрации, транспортные и пешеходные объекты начнут функционировать еще на семи участках дорог:
- ул. Юбилейная, ООТ «2-е комплексное общежитие»
- ул. Свердлова, ООТ «б-р Гая»
- Московский пр-т, ООТ «Приморский»
- ул. Дзержинского, 49
- ул. Спортивная, ООТ «Западный пляж»
- Ленинский пр-т, ООТ «Пединститут»
- ул. Свердлова, 66
С минувшей недели светофорные объекты здесь работают в импульсном режиме (мигающий желтый цвет). Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и автомобилистов к предстоящим изменениям. С 22 января светофоры начнут переключать в обычный трехцветный режим.
Напомним, с начала года в Тольятти уже заработали светофоры на девяти участках магистралей. Всего до конца января в городе появятся новые светофорные объекты на 15 регулируемых перекрестках и переходах, а также на 15 нерегулируемых пешеходных переходах.
Дорожное покрытие скользкое, сцепление колес с асфальтом уменьшается
Встреча с Павлом Грудининым пройдет 25 января в тольяттинской филармонии
В расчете на 1 ставку врачи начнут зарабатывать минимум 55 тысяч рублей
Суд за неисполнение родительских обязательств приговорил женщину к выплате ребенку 1/6 части всех заработанных денег
В Саратовской области от огнестрельного ранения скончался житель села Дьяковка
Ему вручили награду
Об этом сообщили сегодня в ГИБДД