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22 января 2018
07:28:09

В Тольятти продолжается плановая работа по подключению новых светофоров

На этой неделе, как рассказали в администрации, транспортные и пешеходные объекты начнут функционировать еще на семи участках дорог:

- ул. Юбилейная, ООТ «2-е комплексное общежитие»

- ул. Свердлова, ООТ «б-р Гая»

- Московский пр-т, ООТ «Приморский»

- ул. Дзержинского, 49

- ул. Спортивная, ООТ «Западный пляж»

- Ленинский пр-т, ООТ «Пединститут»

- ул. Свердлова, 66

С минувшей недели светофорные объекты здесь работают в импульсном режиме (мигающий желтый цвет). Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов и автомобилистов  к предстоящим изменениям. С 22 января светофоры начнут переключать в обычный трехцветный режим.

Напомним, с начала года в Тольятти уже заработали светофоры на девяти участках магистралей. Всего до конца января в городе появятся новые светофорные объекты на 15 регулируемых перекрестках и переходах, а также на 15 нерегулируемых пешеходных переходах.




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