Представители дорожного департамента администрации и общественники осматривают участки, отремонтированные в 2017 году по второму контракту в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего за три дня представителям предстоит оценить качество 19 объектов.

Комиссия побывала в промзоне и осмотрела две улицы: Окраинную и Транспортную. Ремонт улицы Транспортной проводился от Фабричного проезда до ул. Полякова. Протяженность ремонтируемого участка 1,45 км, площадь 15700 м2. Протяженность ремонтируемого участка по ул. Окраинной составила 1,8 км, площадь 14880 м2.

По итогам осмотра замечаний по целостности дорожного полотна выявлено не было. На участках обнаружено частичное стирание горизонтальной дорожной разметки. Этот дефект подрядчики устранят до середины мая.