Подрядчики активизировали работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог. С 6 по 12 апреля на магистралях города произведены работы на площади 1580 кв метров. Больше всего аварийных ям заделано в Автозаводском районе - более 1 тысячи квадратов.

Основной фронт работы пришелся на улицы Автостроителей, Свердлова, Дзержинского, проспект С.Разина. В Центральном районе работы проведены на площади 231 кв. м, в Комсомольском районе - 346 квадратов.

С начала 2018 года аварийный ремонт в городе проведен на площади свыше 4,5 тысяч кв. м. Этот вид работ осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей на протяжении всего года.