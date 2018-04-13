слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
13 апреля 2018
09:49:15

В Тольятти продолжается борьба с дорожными ямами

Подрядчики активизировали работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог. С 6 по 12 апреля на магистралях города произведены работы на площади 1580 кв метров. Больше всего аварийных ям заделано в Автозаводском районе - более 1 тысячи квадратов.

Основной фронт работы пришелся на улицы Автостроителей, Свердлова, Дзержинского, проспект С.Разина. В Центральном районе работы проведены на площади 231 кв. м, в Комсомольском районе - 346 квадратов.

С начала 2018 года аварийный ремонт в городе проведен на площади свыше 4,5 тысяч кв. м. Этот вид работ осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей на протяжении всего года.




Последние новости Тольятти

13 апреля
12:58
18 поселков в Самарской области под угрозой подтопления

Об этом сообщили в МЧС региона

13 апреля
12:47
Телеграм в России заблокируют

Заседание прошло стремительно

13 апреля
11:51
Комиссия осмотрела 16 гарантийных дорог в Тольятти

Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд

13 апреля
11:41
В Тольятти через суд обяжут бывшего арендатора демонтировать забор незаконной стоянки

Бетонная преграда появилась в непосредственной близости от СК «Акробат»

13 апреля
11:32
Чуть больше двух недель остается до старта юбилейной Жигулевской кругосветки

В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов

13 апреля
11:13
Учёные зафиксировали признаки глобальной катастрофы в Атлантике

Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет

13 апреля
10:49
«Барабаны мира-2018» проведут в Тольятти в последние выходные июня

Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+