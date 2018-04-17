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17 апреля 2018
07:35:26

В Тольятти продолжается аварийный ремонт городских магистралей

На аппаратном совещании в городской администрации первый замглавы города Игорь Ладыка сообщил, что за прошлую неделю было отремонтировано свыше двух тысяч квадратных метров дорог. За месяц - 4223 квадрата.

"Пока ремонтируем литым асфальтом, поскольку картами делать еще нельзя. Погода не позволяет соблюдать технологию ремонта", – отметил Ладыка.

Напомним, ямочный ремонт дорог осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей на протяжении всего года.




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