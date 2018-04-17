На аппаратном совещании в городской администрации первый замглавы города Игорь Ладыка сообщил, что за прошлую неделю было отремонтировано свыше двух тысяч квадратных метров дорог. За месяц - 4223 квадрата.
"Пока ремонтируем литым асфальтом, поскольку картами делать еще нельзя. Погода не позволяет соблюдать технологию ремонта", – отметил Ладыка.
Напомним, ямочный ремонт дорог осуществляется в рамках контракта по содержанию магистралей на протяжении всего года.
Комиссия осматривает участки, отремонтированные в 2017 году по второму контракту
Авторы лучших изобретений получат возможность отправиться на обучение в настоящую Робошколу в Москве
Так считает создатель мессенджера Павел Дуров
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий распределение для тех, кто получает образование за счет бюджета
ЧП произошло накануне на 12 км перегона Средневолжская — Козелковская
Причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре установили эксперты из Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня