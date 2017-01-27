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27 января 2017
12:55:21

В Тольятти продолжает обесцениваться жилье

За год цены на квартиры снизились на 7%. По отношению к декабрю 2015 года стоимость одного кв. м на вторичном рынке упала на 3 197 рублей. Таковы данные Самарского областного Фонда жилья и ипотеки.

Четверть предложений сейчас приходится на современные панельные дома в Автозаводском районе. Меньше всего шансов приобрести «сталинку» в микр-не Шлюзовой — всего 0,1% от общего количества представленных вариантов.

Судя по отчету, самые высокие цены в Тольятти на 1-комнатные «элитки» в Старом городе (53 359 руб. за 1 кв.м), а самые дешевые — 3-комнатные панельные квартиры в Поволжском – кв.метр стоит всего 27 370 руб.

Что касается стоимости аренды квартир, то средняя цена предложения по городу составляет 12 973 руб. в месяц: однокомнатные квартиры — 9 418 руб., двухкомнатные – 13 607 руб., трехкомнатные – 21 970 рублей. «Потолок» арендной платы зафиксирован у трехкомнатных «элитных» квартир — в среднем 34 259 руб. в месяц. Минимальные расценки на однокомнатные квартиры старой планировки — 7109 руб. в месяц.




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