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08 мая 2018
10:40:16

В Тольятти приступили к выполнению контракта по нанесению дорожной разметки

В Тольятти приступили к выполнению контракта по нанесению дорожной разметки

Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.

Согласно контракту, разметка будет наноситься в два этапа. Сейчас четыре улицы находятся уже в работе. Также продолжается покраска пешеходно-транспортных ограждений. Планируется привести в порядок 43 участка. Данная работа выполняется в рамках гарантийных обязательств предыдущих контрактов.




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