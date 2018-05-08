В Тольятти приступили к выполнению контракта по нанесению дорожной разметки
Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.
Согласно контракту, разметка будет наноситься в два этапа. Сейчас четыре улицы находятся уже в работе. Также продолжается покраска пешеходно-транспортных ограждений. Планируется привести в порядок 43 участка. Данная работа выполняется в рамках гарантийных обязательств предыдущих контрактов.
С этой приятной новости сегодня началось аппаратное совещание в городской администрации
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