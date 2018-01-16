Территориальные избирательные комиссии трех районов города с 17 января по 7 февраля будут заниматься этим адресно, то есть, буквально, приходить к тольяттинцам домой и рассказывать им подробности о процедуре голосования.

В рамках такого информирования каждый избиратель сможет узнать об изменениях в законодательства о выборах, в том числе, о новой возможности проголосовать на избирательном участке по месту своего нахождения, а также об иных аспектах реализации своего активного избирательного права на выборах Президента, назначенных на 18 марта 2018 года.

Об этом сегодня сообщили в горадминистрации.