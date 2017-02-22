Так говорят синоптики, добавляя, что «морозный лимит» еще не исчерпан. Пока интенсивный западный перенос работает на весну — до конца февраля погода останется преимущественно оттепельной. Но по климату впереди еще почти месяц зимы.

Только в конце марта возвращающееся из Южного полушария Солнце дает основание для устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 к положительным значениям. Атмосферные процессы могут либо приблизить, либо отдалить смену сезона.

Так уже бывало не раз, и, возможно, нынешнее потепление обещает нам затяжную зиму.