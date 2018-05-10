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10 мая 2018
08:28:15

В Тольятти пришло похолодание с севера

Сегодня синоптическая ситуация в Среднем Поволжье обусловится тыловой частью высотного циклона. Порывистые северные ветры принесли полярный холод и отдельные массивы кучево-дождевых облаков.

Синоптики не исключают кратковременных грозовых дождей. Такой погода будет в течение пары суток, но уже к выходным солнца станет больше, и столбики термометров снова пойдут вверх.

 




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