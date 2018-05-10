Сегодня синоптическая ситуация в Среднем Поволжье обусловится тыловой частью высотного циклона. Порывистые северные ветры принесли полярный холод и отдельные массивы кучево-дождевых облаков.
Синоптики не исключают кратковременных грозовых дождей. Такой погода будет в течение пары суток, но уже к выходным солнца станет больше, и столбики термометров снова пойдут вверх.
В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии
Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков
16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка
ДТП произошло накануне в Борком районе губернии
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.
Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.