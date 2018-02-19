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19 февраля 2018
08:42:55

В Тольятти пришел атлантический циклон

Он принес с собой облачную погоду со снегом и повышение температуры воздуха, а также  небольшое усиление ветра, благодаря которому из города, наконец, ушли вредные примеси, и дышать стало чуть легче.

Но уже через пару дней этот циклон начнет смещаться на восток, и в городе появятся первые признаки приближающегося похолодания. Антициклональный характер погоды приведет к тому, что во второй половине наступившей недели столбики термометров вновь опустятся ниже отметки в 10 градусов мороза.




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