Он принес с собой облачную погоду со снегом и повышение температуры воздуха, а также небольшое усиление ветра, благодаря которому из города, наконец, ушли вредные примеси, и дышать стало чуть легче.
Но уже через пару дней этот циклон начнет смещаться на восток, и в городе появятся первые признаки приближающегося похолодания. Антициклональный характер погоды приведет к тому, что во второй половине наступившей недели столбики термометров вновь опустятся ниже отметки в 10 градусов мороза.
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