Сегодня, несмотря на влияние сибирского антициклона, небо Среднего Поволжья кое-где прикроет слоистая облачность, местами осыпающаяся незначительным снегом. Температурный фон понизился минувшей ночью.

Он уже немного не дотягивает до климатической нормы, знаменуя наступление трескучих морозов. Но, как говорят прогнозы синоптиков, такое похолодание придет ненадолго. Завтра столбики термометров покажут минимум 15-18 градусов ниже нуля, а затем снова пойдут вверх. В воскресенье от 5 до 8 мороза.