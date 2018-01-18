Сегодня, несмотря на влияние сибирского антициклона, небо Среднего Поволжья кое-где прикроет слоистая облачность, местами осыпающаяся незначительным снегом. Температурный фон понизился минувшей ночью.
Он уже немного не дотягивает до климатической нормы, знаменуя наступление трескучих морозов. Но, как говорят прогнозы синоптиков, такое похолодание придет ненадолго. Завтра столбики термометров покажут минимум 15-18 градусов ниже нуля, а затем снова пойдут вверх. В воскресенье от 5 до 8 мороза.
Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества
Подробности рассказали в администрации
Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра
В декабре прошлого года 34-летний преподаватель получила 19 тысяч рублей за проставление отметок о сдаче зачета
В компании «Волжские коммунальные системы» уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять воду для освящения в храмы города
На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей
Участница двух музыкальных телепроектов Полина Орбах выйдет на сцену тольяттинской филармонии в ближайшую суббот