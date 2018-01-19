Клуб «Виперс» - соперник нашей «Лады» в Кубке ЕГФ. 17 спортсменок разместились в гостинице «ЛАДА-Резорт», сейчас девушки проводят тренировку в УСК «Олимп». Игра между лидерами чемпионатов России и Норвегии начнется в тольяттинском универсальном спорткомплексе завтра, 20 января, в 16.00.

Ответная встреча пройдет через неделю в Кристиансанде. Стоит отметить, что тольяттинская команда сейчас возглавляет группу В на турнире, норвежки идут на последнем месте.

Фото: ГК Лада