Это Максим Орешкин - глава Минэкономразвития РФ.

Как сообщает департамент информационной политики правительства Самарской области, вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он посетит в Автограде технопарк Жигулевская долина и ОЭЗ «Тольятти», примет участие в открытии нового производства. Также в программе визита встреча с предпринимателями региона.