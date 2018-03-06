Это Максим Орешкин - глава Минэкономразвития РФ.
Как сообщает департамент информационной политики правительства Самарской области, вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он посетит в Автограде технопарк Жигулевская долина и ОЭЗ «Тольятти», примет участие в открытии нового производства. Также в программе визита встреча с предпринимателями региона.
Он пройдет с 11 марта по 3 апреля на спортивной базе «Озеро Круглое» в Помосковье
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