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03 марта 2017
11:34:04

В Тольятти презентуют первый в России спорт-мобиль

В это воскресенье, 5 марта, в парке Центрального района Тольятти пройдет Открытая воскресная зарядка. В программе, которая начнется в 11:00, помимо общефизических упражнений - мастер-класс от 5-кратных чемпионов России по воркауту, атлетов межрегиональной общественной организации "Золотая Лига". Также в зарядке примут участие лучшие тренеры городского спорт-клуба.

Кроме того, состоится презентация единственного в России спорт-мобиля. Специальный автомобиль оснащен сценой и аудиоаппаратурой, что позволяет ему в любом месте и в любое время проводить массовые занятия и тренировки с помощью установленной на кузове спортивной площадки (турник, брусья).

Аналогов такого передвижного спортивного автомобиля нет, поэтому тольяттинцы будут первыми в России, кто ощутят мощь этого спорт-кара вживую!

Фото: vk.com/tlt_officia




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