В администрации Комсомольского района уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов провел личный прием. В числе проблем, которые часто поднимаются представителями малого бизнеса – внедрение онлайн-касс, которое началось ещё в 2014 году.

Тогда в ходе эксперимента ФНС внедрила кассовые аппараты нового поколения, подключенные к интернету, на территории Москвы и области, в Татарстане и Калужской области. А поскольку эксперимент был признан удачным, в 2016 году Госдума приняла изменения в закон о кассовых аппаратах, существенно ужесточивший требования к контрольно-кассовой технике (ККТ).



Несколько индивидуальных предпринимателей на приеме у Борисова заявили, что исполнение закона просто уничтожит их ИП, ведь стоимость онлайн-ККТ достаточно велика. Однако в ходе разговора с Борисовым и представителями налоговой инспекции, которые тоже присутствовали на приеме, выяснилось, что не все так трагично, как кажется.



Во-первых, с 2018 года предприниматели на патентной системе налогообложения и на ЕНВД смогут уменьшить начисленный налог на расходы по приобретению ККТ, фискального накопителя даже на сопутствующие работы, например, по настройке. Во-вторых, еще на год продлено временное освобождение от применения ККТ, то есть до 1.07.2019. Правда, такую отсрочку получили не все. 349-ФЗ предусматривает возврат денежных средств в сумме до 18 тысяч рублей.



"Главное, онлайн-кассу надо зарегистрировать до 1 июня 2019 года. Купите, зарегистрируйте и возвращайте налог. Для вашего вида деятельности дорогая касса не нужна, она как раз в среднем стоит 18 тысяч рублей", – рекомендовали предпринимательнице, имеющей секцию «Парфюмерия» в ТЦ «Вертикаль».



Предпринимателям стоит помнить о том, что чем ближе "час икс", чем дороже может стоить техника, например, необходимый фискальный накопитель. Поэтому откладывать покупку, скорее всего, нецелесообразно, потом можно будет столкнуться с накрутками.