слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 марта 2018
12:07:32

В Тольятти предпринимателей проконсультировали о кассовых новшествах

 В администрации Комсомольского района уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов провел личный прием. В числе проблем, которые часто поднимаются представителями малого бизнеса – внедрение онлайн-касс, которое началось ещё в 2014 году.

Тогда в ходе эксперимента ФНС внедрила кассовые аппараты нового поколения, подключенные к интернету, на территории Москвы и области, в Татарстане и Калужской области. А поскольку эксперимент был признан удачным, в 2016 году Госдума приняла изменения в закон о кассовых аппаратах, существенно ужесточивший требования к контрольно-кассовой технике (ККТ).

Несколько индивидуальных предпринимателей на приеме у Борисова заявили, что исполнение закона просто уничтожит их ИП, ведь стоимость онлайн-ККТ достаточно велика. Однако в ходе разговора с Борисовым и представителями налоговой инспекции, которые тоже присутствовали на приеме, выяснилось, что не все так трагично, как кажется.

Во-первых, с 2018 года предприниматели на патентной системе налогообложения и на ЕНВД смогут уменьшить начисленный налог на расходы по приобретению ККТ, фискального накопителя даже на сопутствующие работы, например, по настройке. Во-вторых, еще на год продлено временное освобождение от применения ККТ, то есть до 1.07.2019. Правда, такую отсрочку получили не все. 349-ФЗ предусматривает возврат денежных средств в сумме до 18 тысяч рублей.

"Главное, онлайн-кассу надо зарегистрировать до 1 июня 2019 года. Купите, зарегистрируйте и возвращайте налог. Для вашего вида деятельности дорогая касса не нужна, она как раз в среднем стоит 18 тысяч рублей", – рекомендовали предпринимательнице, имеющей секцию «Парфюмерия» в ТЦ «Вертикаль».

Предпринимателям стоит помнить о том, что чем ближе "час икс", чем дороже может стоить техника, например, необходимый фискальный накопитель. Поэтому откладывать покупку, скорее всего, нецелесообразно, потом можно будет столкнуться с накрутками.




Последние новости Тольятти

28 марта
12:48
Тольяттинец пришел в строймагазин и украл зубило для перфоратора

Говорит, был пьян,  инструмент выбросил по дороге домой

28 марта
12:43
К обелиску Славы в Центральном районе Тольятти несут цветы и игрушки

Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово

28 марта
10:47
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Самарской области превышен на 60%

В минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%

28 марта
10:38
В Тольятти ищут места, где могли быть работать наказанные

Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам

28 марта
10:18
Распределение мест в детских садах Тольятти состоится 9 апреля

В департаменте образования администрации ведут прием граждан по этому вопросу

28 марта
9:51
В Тольятти алиментщица «взялась за ум» только под угрозой лишения свободы

Ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей

28 марта
9:42
Тольяттинцы могут почтить память погибших в кемеровском ТЦ

Для этого есть место в каждом из трех районов города


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+