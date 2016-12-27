Сообщение о возгорании в 19 квартале поступило огнеборцам около 5 утра накануне, сообщает группа «Происшествия Тольятти». Сотрудники МЧС сразу же выехали на указанный адрес - Южное шоссе, 59, но, несмотря на оперативное прибытие, автомобиль спасти не удалось.

Салон легковушки выгорел полностью. Причину возгорания установит инспектор дознания.