Это – исторический день рождения нашего города, напомнили в горадминистрации.

Послезавтра, 10 августа, на летней веранде Дворянского Дома Нины Носоревой состоится мероприятие, посвященное чествованию семей, в которых в этот день родились дети. Им, кстати, положена единовременная выплата в размере 10 000 руб.

В торжественной обстановке молодых родителей поздравят первые руководители администрации. Всего за счет средств городского бюджета выплаты получат 27 семей.