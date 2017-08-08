Это – исторический день рождения нашего города, напомнили в горадминистрации.
Послезавтра, 10 августа, на летней веранде Дворянского Дома Нины Носоревой состоится мероприятие, посвященное чествованию семей, в которых в этот день родились дети. Им, кстати, положена единовременная выплата в размере 10 000 руб.
В торжественной обстановке молодых родителей поздравят первые руководители администрации. Всего за счет средств городского бюджета выплаты получат 27 семей.
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