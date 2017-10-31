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31 октября 2017
09:37:46

В Тольятти позади третий день Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»

Сегодня во «Дворце боевых искусств» завершаются Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. В воскресенье турнир стартовал, а накануне прошла церемония награждения победителей. Больше всего чемпионов турнира – 11 - у команды Самарской области. 

Как говорит региональный руководитель Самарского областного отделения федерации всестилевого каратэ России Юрий Хоменко, «соревнования проходят одновременно на трех татами, все достойно, на хорошем уровне, с минимальным количеством травм. Все аккуратно, четко, все судьи работают на высшем уровне».

Завтра, 1 ноября в спартакиадной программе новинка – впервые пройдут соревнования по комбат самообороне, в этот день также стартует первенство по художественной гимнастике. Оба турнира проводятся в спорткомплексе «Олимп».

Фото: Пресс-служба СБИ «Непобедимая Держава»




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