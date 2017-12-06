Как рассказали в администрации, 15 из них уже работают на городских маршрутах. Современные машины обладают существенными преимуществами. Низкая посадка и конструктивные особенности делают их удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, новые троллейбусы экономичнее старых примерно на 30%.
Между тем, обновление парка общественного автотранспорта идет с нарушением предусмотренных сроков. Белорусский поставщик отстает от графика: к концу ноября в город должны были поступить все 40 машин. С компанией ведется претензионная работа.
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