Об этом сообщает группа компаний «Эковоз». Самарская область выразила полную готовность к переходу на новую систему обращения с отходами, которая нацелена не только на улучшение экологической среды региона, но и на привлечение масштабных инвестиций в экономику и как результат, создание новых рабочих мест. Сейчас почти весь мусор Тольятти ежегодно поступает на мусороперерабатывающий комплекс, введенный в эксплуатацию в 2009 году.

В результате сортировки, только 40% от отходов попадают на полигон для захоронения. Вторичные ресурсы служат сырьем для производства продукции народного потребления. Однако в связи с тем, что места для захоронения отходов практически закончились, нужно не только повышать объемы извлечения вторичных ресурсов, но и решать задачу по созданию современного, отвечающего всем требованиям законодательства, нового объекта размещения ТКО.

Поэтому был разработан проект по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла, который должен заработать уже в 2018 году. Он реализуется в рамках инвестиционного меморандума, заключенного Правительством Самарской области и мэрией Тольятти, подписанного в марте 2016 года. Целью проекта является создание полноценной цепочки обращения с отходами, начиная с их приема, обработки, утилизации и заканчивая захоронением с применением наилучших доступных технологий.

В рамках намеченных целей будет произведена модернизация мусоросортировочного комплекса, предусматривающая применение полуавтоматических линий сортировки, мощностью 2 миллиона кубометров в год, и будет введен в эксплуатацию современный полигон захоронения коммунальных отходов со сроком эксплуатации более 30 лет. Отдельное внимание было уделено выбору места строительства полигона. С целью соблюдения требований законодательства объект планируется возвести в промышленной зоне, в 2-х километрах от завода ТольяттиАзот, на удалении более 5 км от ближайших жилых домов, в удобной с точки зрения логистики зоне.

Современный комплекс позволит принимать на обработку, утилизацию и захоронение коммунальные отходы, образующиеся от населения Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района. Размер инвестиций нового проекта составляет один миллиард рублей. Что важно, на его реализацию не будет потрачено ни одного бюджетного рубля. Все инвестиции – это кредитные ресурсы и средства ГК «ЭкоВоз».

Проект по строительству межмуниципального комплекса обращения с отходами полного цикла не только позволит стабилизировать ситуацию по обращению с ТКО, обеспечить Автоград и его окрестности мощностями по захоронению отходов на много лет вперед, но и создаст порядка 300 новых рабочих мест.

Руководитель тольяттинского управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Надежда Павлинова отметила: «Реализация данного проекта очень важна для Тольятти. В нашем городе полигоны по захоронению отходов практически исчерпали свои мощности. По самым оптимистическим прогнозам нам их хватит на 2 года. Ситуация критическая. Если город не получит местный, современный и доступный комплекс по обращению с отходами, то будут созданы все условия для формирования бесчисленного количества несанкционированных свалок. А это прямая угроза благополучию наших жителей».