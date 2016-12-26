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26 декабря 2016
15:53:17

В Тольятти попали на видео магазинные воры, укравшие дорогое спиртное

Преступление совершили два парня, которых теперь ищут. Просьбу о помощи разместили в группе «События Тольятти» продавцы торговой точки, которым пришлось возмещать ущерб за счет собственной зарплаты. Они обращаются к очевидцам и тем, кто смог бы опознать изображенных на видео молодых людей.

Тех, кто готов откликнуться, просят написать личное сообьщение пользователю "Торопись медленно" Вконтакте.




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