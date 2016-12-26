Преступление совершили два парня, которых теперь ищут. Просьбу о помощи разместили в группе «События Тольятти» продавцы торговой точки, которым пришлось возмещать ущерб за счет собственной зарплаты. Они обращаются к очевидцам и тем, кто смог бы опознать изображенных на видео молодых людей.
Тех, кто готов откликнуться, просят написать личное сообьщение пользователю "Торопись медленно" Вконтакте.
Задержанную зарплату им выплатили с процентами
Возбуждено уголовное дело
Она должна заработать еще до конца года
В тольяттинских аптеках их больше не продают
Они работают на заводе "Авиакор"
По его вине пострадали 4 человека, в том числе двое детей
Произошло ДТП около часа назад