Преступление совершили два парня, которых теперь ищут. Просьбу о помощи разместили в группе «События Тольятти» продавцы торговой точки, которым пришлось возмещать ущерб за счет собственной зарплаты. Они обращаются к очевидцам и тем, кто смог бы опознать изображенных на видео молодых людей.

Тех, кто готов откликнуться, просят написать личное сообьщение пользователю "Торопись медленно" Вконтакте.