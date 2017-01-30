Подробности возгорание автомобиля на Вокзальной, 78 публикует группа ВК "Происшествия Тольятти"
Фото: vk.com/patrul_tlt
Как сообщили в ЕДДС, вызов поступил в 9:54. Водитель фуры, перевозившей пленку, сообщил, что кабина дымится. На место прибыли 2 пожарных расчета.
Пламя удалось "отсечь" от прицепа, но кабина выгорела полностью. Также был поврежден моторный отсек. Водитель не пострадал.
Предположительная причина возгорания - замыкание электропроводки.
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