Подробности возгорание автомобиля на Вокзальной, 78 публикует группа ВК "Происшествия Тольятти "

Фото: vk.com/patrul_tlt

Как сообщили в ЕДДС, вызов поступил в 9:54. Водитель фуры, перевозившей пленку, сообщил, что кабина дымится. На место прибыли 2 пожарных расчета.

Пламя удалось "отсечь" от прицепа, но кабина выгорела полностью. Также был поврежден моторный отсек. Водитель не пострадал.

Предположительная причина возгорания - замыкание электропроводки.