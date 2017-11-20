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20 ноября 2017
08:23:57

В Тольятти полиция гонялась за угнанной машиной

"ИЖ"-пикап был похищен ночью с дачного массива «Прилесье». Ориентировка на автотранспорт была направлена всем наружным службам полиции, и вскоре похожую машину обнаружили два инспектора, дежурившие в Центральном районе. Они предприняли попытку остановить машину, но водитель вместо того, чтобы затормозить, прибавил газу.

Началась погоня, в ходе которой, на ул. Новозаводской, угонщик не справился с управлением и врезался в дерево. Прав на машину, как выяснили полицейские, у водителя на было, пройти проверку на трезвость он отказался.

Гражданин был доставлен в отделение полиции, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.




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