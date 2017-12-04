Подозрительную троицу приметил ночью на бульваре 50 лет Октября экипаж Росгвардии. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться во дворах частного сектора. После непродолжительного преследования молодых людей остановили. Внятно объяснить причины своего поведения они не смогли.

А при досмотре у них обнаружили отвертки, топорик, канцелярские ножи, гаечный ключ, рабочие перчатки и шапку-маску с прорезями для глаз. Один из задержанных – безработный житель Ульяновской области - сознался в том, что похитил аккумулятор и аптечку из автомобиля ВАЗ-2104, которые при бегстве выбросил в кусты. Задержанных передали полиции, возбуждено уголовное дело.