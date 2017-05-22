Бежевую «шестерку» приметили активисты «Ночного патруля», которые сообщили в ГИБДД, что машиной, предположительно, управляет нетрезвый водитель. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.

Началась погоня, которая завершилась вполне закономерно - нарушитель был задержан. Как выяснилось, 17-летний молодой человек неоднократно садится за руль в состоянии опьянения, при этом не имея прав.

Несмотря на свой юный возраст, в июле 2015 и в апреле 2017 года гражданин уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. На сей раз дело, скорее всего, будет уголовным.