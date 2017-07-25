Новый проект воплотят в жизнь департамент культуры администрации и Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина. Принять в нем участие сможет любой житель Тольятти, поскольку в нашем городе достаточно много скверов и парков. «Счастливая скамейка» дает шанс тольяттинцам оставить в любимой части городской среды своё личное послание.

Двор дома, где прошло детство, спортивный школьный стадион, где был поставлен первый личный рекорд, или та самая лавочка в парке, где отдыхали с друзьями или однажды предложили руку и сердце. Скамейка с эксклюзивным дизайном и личным посланием может оказаться сюрпризом для любимых или подарком близким на день рождения, и, несомненно, станет настоящим украшением города.

Первые 6 именных скамеек появятся в Автозаводском районе города Тольятти в сквере возле Театра юного зрителя «Дилижанс» на проспекте Степана Разина. Каждая - подарок от различных организаций, второй такой не будет нигде, т.к. специально под заказ компанией «КУЕМ» разрабатывается оригинальный дизайн-проект и именная табличка с историей. Вместе с именной скамейкой участники программы получат сертификат, а также возможность выбрать ее месторасположение, так как проект будет иметь свое продолжение в других знаковых местах Тольятти.

Узнать больше о проекте можно в Фонде «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина. Исполнительный директор БФ - Марина Рафаиловна Шубина, ул. Юбилейная, 31 Е, офис 207 , 2 этаж, тел./факс: (8482) 53- 71-16, e-mail: elf.119@yandex.ru