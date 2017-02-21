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21 февраля 2017
09:06:21

В Тольятти появится троллейбус, курсирующий по всем трем районам

Власти прорабатывают вопрос о «возрождении» маршрута, который объединит «новый» и «старый» город, а также Комсомольский район.

Как заявил "Городским ведомостям" руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павел Баннов, «важно, чтобы такой маршрут максимально охватывал главные магистрали города. Сейчас обсуждается техническая возможность организации левого поворота с ул. Дзержинского на ул. Ботаническую, чтобы «захватить» участок дороги, где расположен ледовый дворец «Лада-Арена». Окончательное решение будет принято после детального исследования пассажиропотока", — пояснил чиновник.

Кроме того, в горадминистрации рассказали, что в течение февраля проводилось обследование работы общественного транспорта. Эта работа, а также предложения горожан позволили специалистам скорректировать графики отдельных маршрутов. Они начнут курсировать по новому расписанию уже с 1 марта. Речь идет о дополнительных маршрутах, которые были введены с января этого года для беспрепятственного доступа льготников к территориям, не охваченным муниципальным транспортом - автобусов № 13, 21, 62К.

В мэрии напомнили, что потребность пересмотреть существующую маршрутную сеть возникла в связи с тем, что с 1 января текущего года коммерческие перевозчики Тольятти перестали принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. А все потому, что областной Минтранс прекратил субсидировать перевозку льготников на нерегулируемых маршрутах, которую осуществляют частные компании.

 




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