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08 августа 2017
08:46:12

В Тольятти появится свой собственный Арбат

Место для активного и полезного отдыха в выходные дни откроют уже в эту субботу, 12 августа, на участке Молодежного бульвара от ул. К.Маркса до ул. Ленина.

С 15.00 до 20.00 здесь будут проводиться занятия йоге, различные соревнования, мастер-классы, для самых маленьких - интересные игры, конкурсы и задания. Будут представлены авторские работы художников, поэтов, мастеров декоративно-прикладного творчества, открыты мини-экспозиции и интерактивные площадки. Любой желающий сможет выбрать и приобрести изделия из дерева, текстиля, керамики, гончарные изделия, картины, открытки, рассказал главный специалист управления образования, культуры и искусства департамента культуры Сергей Табунов.  

В день открытия Тольяттинского Арбата будет заложена капсула времени от нынешней молодежи для молодежи будущего, которую вскроют через 50 лет.

В последующем тольяттинский Арбат планируется проводить каждые выходные, добавил специалист.




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