«ARSENAL FIGHTING» будет располагаться на б-ре Кулибина, 15. Открытие клуба состоится 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава».

В «Арсенале» будут сформированы тренировочные группы из числа опытных ребят, переведенных из именитого спортклуба "Боевые перчатки". В нем будут проводиться тренировки, составляющие основу смешанных боевых единоборств по ударным видам - кикбоксинг, бокс, тайский бокс и по борьбе.

Как рассказал руководитель клуба Арсен Джалилов, занятия будут проходить как для детей, так и для взрослых. Группы будут разделены по возрастному принципу: 8-12 лет; 12-16 лет; 16 лет и старше. И будет четвертая дневная группа для новичков до 14 лет.

Помещение для клубных занятий в одном из торговых центров города до этого пустовало полгода. Сейчас оно предоставлено клубу муниципалитетом на правах аренды. Энтузиастами было затрачено немало сил и средств, чтобы привести зал в надлежащий вид, и теперь он готов распахнуть свои двери для занимающихся.